В Україні закрили ще два банки: хто на черзі

В Україні офіційно закрили два банки : УФС-Банк і Прайм-Банк. Депозити вкладників частково повернули, а фінансові установи ліквідували.

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантіванія вкладів фізосіб (ФГВФО). Процедура ліквідації тривала кілька років. 5 і 6 червня ліквідатори остаточно подали документи реєстратору юридичних осіб та банки закрили. Депозити вкладникам вже повернули. Правда, за законом, якщо сума вкладу становить понад 200 тис. грн, Фонд повертає всього 200 тис., а решта згорає.

До речі, в 2020-му закриють як мінімум ще чотири банки. Процедуру ліквідації до квітня наступного року завершать щодо банків "Софійський", Укрбізнесбанк, "Петрокоммерц-Україна" і Укрінбанк.

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Зазначимо, згідно з рейтингом надійності фінансових установ, до трійки найбільш "міцних" банків України потрапили фінансові установи з капіталом з Австрії, Польщі та Німеччини. Вони показали найкращі результати за критеріями: обсяг сплачених податків з прибутку клієнтів за депозитами, виконання економічних нормативів НБУ і кредитні ризики (нормативи Н7 та Н9).

Головні проблеми банків: висока доларизація (зростає курс і стає складніше виконувати свої зобов'язання), концентрація на галузях або конкретних клієнтах, великий рівень прострочених кредитів (NPL).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні найбільш збитковими банками за підсумками жовтня 2018 року стали фінансові установи з російським капіталом. Зокрема Промінвестбанк втратив 613,5 млн гривень, а ВТБ Банк — 66,7 млн гривень

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