В Україні за два місяці приватизували 15 спиртзаводів: неефективну монополію зруйновано

В Україні Державний фонд майна всього за два місяці провів приватизацію 15 спиртозаводів. Бюджет отримав понад мільярд гривень.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомили глава відомства Дмитро Сенниченко. На кожен завод було до 8 претендентів. Завдяки конкуренції ціни зросли в середньому на 135%.

Зазначимо, в Україні тривалий час існувала державна монополія на виробництво спирту. Неефективне управління і повна відсутність конкуренції призвели до виникнення величезної частки контрафактної продукції. До того ж виробництво спирту державою перетворилося на схему незаконних поборів із виробників алкоголю.

Продаж спиртових заводів може призвести до появи ринкових умов, конкуренції серед різних виробників. Це позитивно вплине і на ціни, і на якість, і на податкові надходження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 вересня Фонд державного майна оголосив про початок приватизації спиртових заводів. Голова ФДМ зазначив, що графік аукціонів буде досить щільним – по два на тиждень.

У 2021 році одним із джерел фінансування дефіциту держбюджету стануть надходження від приватизації. У проєкті держбюджету вони закладені на рівні 6 млрд грн.

12 серпня Кабмін затвердив розпорядження про передання Фонду державного майна майже 190 об’єктів державної власності для їхньої приватизації.