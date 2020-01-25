В Україні ввели абонплату на газ: скільки доведеться переплатити

В Україні тариф на транспортування газу зріс на 46%, при цьому за нього вирішили платити окремо – у вигляді абоналпнати.

Для прикладу OBOZREVATEL підрахував. як змінювалася вартість блакитного палива для Вінницької області (дивіться інфографіку). Варто враховувати, що остання цифра – 7,97 грн – розрахована з урахуванням ціни кубометра + абонплати на один куб. Але якщо в минулому році витрачали менше блакитного палива, то і кінцева вартість кубометра може бути менше.

"За основу береться обсяг споживання газу протягом" газового року ". Це проміжок часу з початку жовтня до кінця вересня. Сума кубів газу, спожитого за рік, множиться на тариф на доставку. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які виплачуються щомісячно протягом року ", – пояснили в прес-службі Регіональної газової компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 січня 2020 ввели абонплату за газ. Платити доведеться за інфраструктуру.

Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Таке рішення дозволить Україні зберегти транзит газу (а це близько 3% ВВП), а в Росії – позбутися арбітражних позовів.

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