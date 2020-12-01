В Україні відклали введення РРО: опубліковано поіменне голосування

Тетяна Павлова Mакроекономіка 15:05, 1.12.2020 Оновлено: 15:47, 1.12.2020

На сайті Верховної Ради опублікували поіменне голосування за компромісний законопроєкт №4439-д, який на рік відтерміновує впровадження касових апаратів (РРО) для бізнесу.

"За" проголосували 319 нардепів, "проти" – один. Четверо обранців утрималися, ще 27 не голосували.

Примітно, що єдиним нардепом, який висловився проти цього документа, став представник фракції "Слуги народу" Олександр Качура. Ще троє членів пропрезидентської фракції утрималися від голосування, п’ятеро – не голосували.

Також утрималася від голосування нардепка від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Наталія Королевська. 16 представників цієї фракції не голосували за документ.

Від "Європейської солідарності" за законопроєкт не голосували два нардепи – Андрій Парубій та Мустафа Джемілєв.

Майже одноголосно за документ проголосували позафракційні нардепи та представники "Голосу".

Поіменне голосування за законопроєкт №4439-д
rada.gov.ua
Поіменне голосування за законопроєкт №4439-д
rada.gov.ua
Поіменне голосування за законопроєкт №4439-д
rada.gov.ua
Поіменне голосування за законопроєкт №4439-д
rada.gov.ua
Поіменне голосування за законопроєкт №4439-д
rada.gov.ua
Поіменне голосування за законопроєкт №4439-д
rada.gov.ua
Поіменне голосування за законопроєкт №4439-д
rada.gov.ua
Поіменне голосування за законопроєкт №4439-д
rada.gov.ua
Поіменне голосування за законопроєкт №4439-д
rada.gov.ua
Поіменне голосування за законопроєкт №4439-д
rada.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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