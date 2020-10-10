В Україні вчена назвала спосіб побороти бідність

В Україні знизити рівень бідності можна, якщо кардинально підвищити розмір мінімальної заробітної плати.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповіла вчена, кандидат економічних наук Людмила Черенько. Це сприятиме не тільки зростанню зайнятості, а й дозволить вивести частину зарплат із тіні, зростуть надходження до бюджетів різних рівнів.

"Те, що може допомогти, – це кардинальне підвищення мінімальної зарплати. Підвищення мінімальної зарплати у вересні – це правильний крок, але дуже незначний. Ми бачили результат від підвищення мінімалки 2017-го. Тоді росли всі показники, це був просто вододіл. Отримали розкішний результат. Усе пішло вгору. Як саме підвищувати, потрібно обговорювати. Це складне питання", – розповідає Черенько.

Після підвищення мінімальної зарплати з 1600 до 3200 грн 2017-го доходи місцевих бюджетів зросли на 38%, податкові надходження в загальну скарбницю – на 23%. Крім того, це стимулювало зростання економіки додатково на 0,5% ВВП і дозволило збільшити бюджет Пенсійного фонду на 51 млрд грн.

Для прикладу, в Женеві мінімальна зарплата становить близько 4 тисяч євро, що дорівнює 72,8% від середньої. Якби таку пропорцію використовували б і в Україні, то в Києві (з огляду на середню зарплату в столиці) мінімалка мала становити 11,2 тис. грн.

Зараз же в Женеві українську мінімальну зарплату можна отримати всього за один день роботи. Правда, тут варто враховувати, що ціни в швейцарському місті в рази вищі. Наприклад, одна поїздка метро в українській столиці коштує 8 грн, а в Женеві – 92,8 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін затвердив графік, згідно з яким мінімалка зросла з 1 вересня до 5000 грн, із 1 січня 2021 – до 6000 грн, з 1 липня 2021 – до 6500 грн.