В Україні в новому Кабміні анонсували війну з недобросовісними платниками податків

В Україні дірку в бюджеті в розмірі 16 млрд грн за 2020 рік планують покривати за рахунок боротьби з недобросовісними платниками податків.

Про це міністр фінансів Ігор Уманський заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" 6 березня (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

"Перший напрямок – внутрішні резерви. Ні для кого не секрет, є схеми при оплаті ПДВ ... Це і питання контрабанди, несплати акцизів з сигарет, алкоголю. Безумовно, в умовах, коли необхідно підвищувати соціальни стандарти, погашати борги із зарплат, потрібен ресурс. Перше – напрямок боротьба з недобросовісними платниками, які використовують схеми і не платять", – заявив міністр.

Ігор Уманський

При цьому, щоб викорінити проблему, необхідно підходити до неї комплексно, всі органи влади повинні працювати злагоджено. Відзначимо, як раніше вже писав OBOZREVATEL, в Україні один з найвищих рівнів тіньової економіки.

З левової частки зароблених грошей не сплачується податок до бюджету. Це стосується і великого бізнесу, який використовує скрутки для ухилення від ПДВ, занижує реальні обороти і не показує справжній прибуток, і простих українців, які не декларують додаткові доходи.

Крім того, частина бізнесу також порушує трудове законодавство, не оформляє співробітників офіційно або ж платить більшу частину зарплати в конвертах. Це дозволяє їм не сплачувати ПДФО та ЄСВ у повному розмірі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У бюджеті України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

"Діра" складе 95 млрд гривень. А на держборг витратяться рекордні майже 40% доходів бюджету.

17 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністру фінансів Оксані Маркаровой не проводити ряд витрат до кінця року. Йдеться про так званих незахищених видатках – на розвиток, ремонт і будівництво.

Державний бюджет України за січень-лютий 2020 року недоотримав 18 млрд гривень. Зокрема, Державна митна служба тільки за лютий не виконала планові показники на 6,3 млрд гривень.

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