Головна Новини
7 березня • оновлено в 09:31
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Mакроекономіка

В Україні в новому Кабміні анонсували війну з недобросовісними платниками податків

Читати матеріал російською

В Україні дірку в бюджеті в розмірі 16 млрд грн за 2020 рік планують покривати за рахунок боротьби з недобросовісними платниками податків.

Про це міністр фінансів Ігор Уманський заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" 6 березня (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

"Перший напрямок – внутрішні резерви. Ні для кого не секрет, є схеми при оплаті ПДВ ... Це і питання контрабанди, несплати акцизів з сигарет, алкоголю. Безумовно, в умовах, коли необхідно підвищувати соціальни стандарти, погашати борги із зарплат, потрібен ресурс. Перше – напрямок боротьба з недобросовісними платниками, які використовують схеми і не платять", – заявив міністр.

Ігор Уманський

Ігор Уманський

При цьому, щоб викорінити проблему, необхідно підходити до неї комплексно, всі органи влади повинні працювати злагоджено. Відзначимо, як раніше вже писав OBOZREVATEL, в Україні один з найвищих рівнів тіньової економіки.

З левової частки зароблених грошей не сплачується податок до бюджету. Це стосується і великого бізнесу, який використовує скрутки для ухилення від ПДВ, занижує реальні обороти і не показує справжній прибуток, і простих українців, які не декларують додаткові доходи.

Крім того, частина бізнесу також порушує трудове законодавство, не оформляє співробітників офіційно або ж платить більшу частину зарплати в конвертах. Це дозволяє їм не сплачувати ПДФО та ЄСВ у повному розмірі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У бюджеті України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

  • "Діра" складе 95 млрд гривень. А на держборг витратяться рекордні майже 40% доходів бюджету.

  • 17 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністру фінансів Оксані Маркаровой не проводити ряд витрат до кінця року. Йдеться про так званих незахищених видатках – на розвиток, ремонт і будівництво.

  • Державний бюджет України за січень-лютий 2020 року недоотримав 18 млрд гривень. Зокрема, Державна митна служба тільки за лютий не виконала планові показники на 6,3 млрд гривень.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Податки в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Податки в Україні
Особа
Ігор Уманський
Місце
Україна
Теги
Державна податкова служба (ДПС) податки
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
7
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Jorgen Gustav
Jorgen Gustav
Почему молчим про владельцев Приватбанка?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги