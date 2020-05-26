В Україні в 2020 році могли "відмити" десятки мільярдів гривень – Держфінмоніторинг

В Україні тільки з початку 2020 року Держфінмоніторинг виявив і направив до правоохоронних органів 60 підозр у відмиванні коштів на загальну суму 29,9 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, розміщеному на офіційному сайті Державної служби фінансового моніторингу. "Послуги" по ухиленню від сплати податків і отримання готівки, що надаються транзитно-конвертаційними групами, користуються попитом серед українських платників податків. Ухилення від сплати податків здійснюється через так звані "скрутки", а для отримання готівки можуть бути задіяні підприємства оптово-роздрібної торгівлі, в свою чергу "продають" невраховану готівку, проводячи операції "зустрічних потоків", – йдеться в публікації.

Так, Держфінмоніторинг направив матеріали в:

СБУ – 34 матеріали на суму 16,3 млрд грн;

УКРІНФОРМ – 21 матеріал на суму 7,3 млрд грн;

ГПУ – 2 матеріалу на суму 6,0 млрд грн;

ДБР – 1 матеріал на суму 200 млн;

НАБУ – 1 матеріал на суму 40 млн грн;

Поліцію – 1 матеріал на суму 40 млн гривень.

Окремо, за результатами аналізу підозрілих операцій з переведення в готівку коштів (в яких задіяно близько 4500 підприємств), Держфінмоніторингом з початку 2020 року в правоохоронні органи передано 28 узагальнених матеріалів з підозрою у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, на загальну суму 13 5 млрд гривень.

Для порівняння, в 2019 році Держфінмоніторингом передав 893 матеріалу в правоохоронні органи, в яких сума фінансових операцій пов'язаних зі злочинними доходами та їх відмиванням становить 92,2 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в першому кварталі 2020 року виявили низку фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей на суму 14,8 млрд гривень.

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