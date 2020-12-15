В Україні ухвалили бюджет на 2021-й: гроші забрали в лікарів і пенсіонерів і віддадуть прокурорам і ФОПам

В Україні загалом 289 голосами ухвалили бюджет країни на 2021 рік (№4000) (щоб ознайомитися з результатами голосування, доскрольте новину до кінця). Під тиском міжнародних кредиторів бюджет на пенсії й зарплати вирішили урізати, водночас витрати на медицину, як того просило профільне відомство, не підвищили.

Про те, що потрібно знати про новий документ і на кому він відіб'ється, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

На лікарів і мінімалку грошей не знайшли, а прокурорам – додали

Мінімальну зарплату в 2021-му підвищать двічі. З 1 січня – до 6 тис. грн, а з 1 грудня – до 6,5 тис. Варто зазначити, що ще в першому читанні друге підвищення планувалося на липень. Але щоб скоротити видаткову частину (так вимагав МВФ), Кабмін пішов на поступки. Водночас скоротили й надходження до Пенсійного фонду. Ба більше, як показав досвід минулих років, насправді після підвищення мінімалки зростуть і загальні надходження до бюджету через збільшення середньої зарплати, поповнення бюджету податками.

Що змінили після першого читання:

витрати скоротили (з 1,33 до 1,328 трлн грн);

доходи збільшили (з 1,071 до 1,092 трлн грн);

дефіцит зменшили (з 2,6 до 2,5 трлн грн).

На що скоротили витрати:

на інвестиційні проєкти на 1,129 млрд грн;

Міносвіти – на 4,079 млрд грн;

Пенсійного фонду – на 8,5 млрд грн;

Державного фонду регіонального розвитку – на 4,86 млрд грн.

На що збільшили витрати:

МВС – на 797,4 млн грн;

Держпродспоживслужби – на 538,1 млн грн;

МЗС – на 498,2 млн грн;

МОЗ – на 3,94 млрд грн;

Міненерго – на 350 млн грн;

Офіс генпрокурора – на 2 млрд грн.

Близько 40% українців, які працюють, платять внески "на пенсії" з мінімальної зарплати. І чим вона вища, тим вищий мінімальний внесок. Крім того, ще 8,5 млрд грн вирішили забрати з ПФУ. У результаті осучаснення пенсій на 11% у березні можуть перенести на більш пізній період.

Як змінили основні показники

Кабмін відмовився підвищити зарплати медикам до 23 тис. грн, пояснюючи це тим, що й без того медичний персонал може розраховувати на надбавку в розмірі близько 30%. Крім того, скасували раніше затверджене підвищення зарплат учителям. А ось прокурорам пощастило більше. Їхній посадовий оклад збільшили на 600 грн – до 1,6 тис.

"Офіс президента не забрав у себе жодної копійки, хоча й обіцяв", – прокоментував ухвалене рішення заступник голови профільного комітету Ярослав Железняк

Також пощастило фізособам-підприємцям (ФОПам) – вони зможуть отримати по 8 тис. грн компенсації за час січневого локдауну (на це виділять близько 12 млрд грн), крім того, їх частково звільнили від єдиного соцвнеску і від обов'язку вести чесний облік, а значить – платити чесні податки. На них у Кабміну гроші знайшлися.

Крім того, для першої групи введуть податкові канікули на весь період дії посилених обмежень. Тобто вони зможуть не платити податки.

"Ми передбачили фонд для вакцинації населення і для збільшення зарплат медичних працівників. Це питання буде врегульовано за підсумками першого кварталу. Що стосується вчителів, то вчитель першої категорії, який отримує 7580 грн, буде отримувати 9511 грн", – відповів міністрів фінансів Сергій Марченко.

Витрати на Раду зростуть на пів мільярда, а наповнення – під питанням

Утримання кожного депутата в 2021-му обійдеться українцям у 6 млн грн. У цю суму входять усі витрати: починаючи від зарплати і закінчуючи витратами на автопарк і друк документів. Загалом витрати на Верховну Раду становитимуть 2,5 млрд грн, хоча ще торік вони були на рівні 2 млрд грн.

Крім окладу, депутатам також дають гроші на виконання своїх функцій (витрати розміром у ще одну зарплату), а також компенсацію оренди квартири (близько 19 тис. грн на місяць), 25 прожиткових мінімумів на помічників (з 2021-го це 56,7 тис. грн).

Скільки дадуть депутатам

МВФ переконливо просив Мінфін скоротити дефіцит, тобто зменшити різницю між витратами і доходами. Щоб задовольнити таку вимогу, уряд не тільки скоротив витрати, зокрема й коштом соціальної сфери, а й вирішив збільшити показник за доходами.

"Ситуація така, що бюджет буде неможливо виконати без співпраці з міжнародними організаціями, – каже глава Центру аналізу публічних фінансів і публічного управління Київської школи економіки Дарина Марчак. – Це означає ризик повторення бюджетної кризи цього року".

Витрати за міністерствами й відомствами:

Апарат Верховної Ради – 2,5 млрд грн;

Державне управління справами – 2,8 млрд грн (дачі, їжа, санаторії для можновладців);

Секретаріат Кабміну – 1,1 млрд грн;

Держслужба статистики – 1,2 млрд грн;

комісія з азартних ігор – 115,9 млн грн;

Офіс генпрокурора – 11,5 млрд грн;

МВС – 85,3 млрд грн;

Адміністрація прикордонної служби – 13,3 млрд грн;

Нацполіція – 34,5 млрд грн;

Мінекономрозвитку – 12,8 млрд грн;

МЗС – 5,3 млрд грн;

Міністерство з питань ветеранів – 615,8 млн грн;

Міністерство освіти і науки – 35,8 млрд грн;

Міненерго – 5,3 млрд грн;

Мінсоцполітики – 310,6 млрд грн;

Пенсійний фонд України – 195,3 млрд грн;

Міністерство цифрової трансформації – 456,1 млн грн;

Міністерство інфраструктури – 1,7 млрд грн;

Державна митна служба – 4,5 млрд грн;

Державна податкова служба – 10,5 млрд грн;

Мінфін – 188 млрд грн (з них 156 млрд грн на держборг);

Міністерство культури – 10,09 млрд грн;

СБУ – 14,7 млрд грн;

Фонд держмайна України – 743 млн грн.

Де брати ці доходи – головне питання. Можливо, допоможе значне прискорення інфляції. Якщо раніше і уряд, і Нацбанк орієнтувалися на рівень зростання цін менш ніж 5%, то зараз на 2021-й анонсують уже 7,3%.

Тобто, розігнавши інфляцію, можна збільшити обіги й податкові надходження з них. "Але якщо інфляція буде меншою – бюджет отримає менше доходів. Також у бюджеті закладено деякі передумови до поліпшення адміністрування податків і, відповідно, надходжень", – у коментарі OBOZREVATEL розповів колишній в.о. міністра економіки України Павло Кухта.

Кому дістанеться український бюджет

витрати на оборону і безпеку становитимуть 267 млрд грн (збільшаться на 21 млрд порівняно з 2020-м);

освіта обійдеться в 174 млрд грн;

бюджет на медицину становитиме 159 млрд грн (на 27,5 млрд грн більш ніж у 2020-му й на 37 млрд грн менше ніж потрібно);

на соціалку виділять 324 млрд грн (плюс 7,5 млрд грн);

на "Велике будівництво" віддадуть 150 млрд (плюс 20,7 млрд).

Усього країна планує наступного року взяти кредитів на загальну суму в 24,5 млрд доларів. Наприклад, тільки в Міжнародного банку реконструкції та розвитку хочуть узяти 2,3 млрд доларів. Також важливо зазначити, що витрати, наприклад, на Державне управління справами, яке займається утриманням санаторіїв, дач, забезпеченням продуктами президента і представників влади, навіть перевищують витрати на Верховну Раду.

Головні показники:

Зростання ВВП – 4,6%

Інфляція – 7,3%

Середньомісячна зарплата – 13 600

Рівень безробіття – 9,2%

Курс, який закладений у бюджеті, – 29,1 грн/$.

Зазначимо, що рішення підтримали "Слуга народу", "За майбутнє", "Батьківщина", водночас ОПЗЖ, "Голос" і "Європейська солідарність" не дали жодного голосу.

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Бюджет України ухвалили на догоду МВФ. І в самих нардепів, і в експертів є запитання до того, чи вдасться наповнити скарбницю з урахуванням, що на непопулярні заходи, наприклад, з ФОПами, влада піти відмовилася. А популізм і економіка несумісні. Але якщо для фізосіб-підприємців уряд створив особливі умови, то для пенсіонерів, бюджетників навпаки – зростання зарплат і пенсій переносять.