В Україні у вересні може значно подорожчати долар, – аналітик

Восени в Україні почнеться плавна девальвація гривні, яка пов'язана з підготовкою опалювального сезону, активізацією бізнесу. У вересні курс може вирости до 27,8-28 грн/$ (зараз 27,4 грн/$).

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив аналітик Єгор Комов. "Традиційно восени спостерігаємо плавну девальвацію гривні. Ми бачимо, що курс близько 30 гривень на кінець року це один з маркерів, виходячи з якого президент оцінює ефективність роботи Національного банку. Думаю, що девальвація буде", – розповідає Комов.

Правда, щоб штучно підняти курс долара, Нацбанк повинен активно друкувати гривню (це збільшить попит на валюту) і самостійно скуповувати долари з ринку. Зробити це можна дуже швидко, ось тільки плачевних наслідків після цього не уникнути.

Зараз, незважаючи на глибоку економічну кризу, ні стрибка цін, ні різкого подорожчання долара немає, додає фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. Якщо ж надрукувати гривню, кількість грошей в економіці збільшиться, зросте попит на товари і послуги. Але практично відразу ж після цього виростуть ціни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.

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