В Україні тільки завдяки касовим апаратам в аптеках надходження до бюджету зросли в рази

В Україні завдяки введенню РРО (реєстраторів розрахункових операцій) в аптеках податкові надходження у вигляді ПДВ збільшилися в 2,5 раза.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з аналізу результатів впровадження обов'язкових РРО в аптеках із 1 січня 2019-го. Так, закон, який зобов'язав аптеки враховувати всю реалізовану продукцію і передавати ці дані в податкові через касові апарати, набув чинності 1 січня 2019-го. Внаслідок, якщо за перше півріччя 2018-го, коли аптеки могли працювати без касових апаратів, до бюджету від них надійшло 31,1 млрд грн ПДВ, то в другому півріччі 2020-го вже 80,8 млрд грн.

Результати введення РРО

До того ж кількість РРО в аптеках збільшилася майже на 15%. Відзначимо, з наступного року в Україні також можуть зобов'язати встановлювати касові апарати або спеціальні програми на телефони для обліку обороту всіх фізосіб-підприємців, крім самозайнятих (працює всього одна людина).

Такий крок, як і у випадку з введенням РРО в аптеках, може призвести до різкого зростання податкових надходжень до бюджету. Податкове навантаження не зміниться, однак касові апарати дозволять побачити справжній оборот підприємств. У такому разі вони не зможуть приховувати свою виручку і за необхідності повинні будуть змінити групу єдиного податку або взагалі перейти на загальну податкову систему.

Фізособи-підприємці, які не хочуть показувати свої обороти, виступають проти такого нововведення. Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, які нововведення зараз розробляють в Україні та до чого можуть призвести популістські рішення "слуг народу".