В Україні тільки завдяки касовим апаратам в аптеках надходження до бюджету зросли в рази

Олександр Литвин Mакроекономіка 11:58, 24.11.2020 Оновлено: 12:10, 24.11.2020

В Україні завдяки введенню РРО (реєстраторів розрахункових операцій) в аптеках податкові надходження у вигляді ПДВ збільшилися в 2,5 раза.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з аналізу результатів впровадження обов'язкових РРО в аптеках із 1 січня 2019-го. Так, закон, який зобов'язав аптеки враховувати всю реалізовану продукцію і передавати ці дані в податкові через касові апарати, набув чинності 1 січня 2019-го. Внаслідок, якщо за перше півріччя 2018-го, коли аптеки могли працювати без касових апаратів, до бюджету від них надійшло 31,1 млрд грн ПДВ, то в другому півріччі 2020-го вже 80,8 млрд грн.

Результати введення РРО

До того ж кількість РРО в аптеках збільшилася майже на 15%. Відзначимо, з наступного року в Україні також можуть зобов'язати встановлювати касові апарати або спеціальні програми на телефони для обліку обороту всіх фізосіб-підприємців, крім самозайнятих (працює всього одна людина).

Такий крок, як і у випадку з введенням РРО в аптеках, може призвести до різкого зростання податкових надходжень до бюджету. Податкове навантаження не зміниться, однак касові апарати дозволять побачити справжній оборот підприємств. У такому разі вони не зможуть приховувати свою виручку і за необхідності повинні будуть змінити групу єдиного податку або взагалі перейти на загальну податкову систему.

Фізособи-підприємці, які не хочуть показувати свої обороти, виступають проти такого нововведення. Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, які нововведення зараз розробляють в Україні та до чого можуть призвести популістські рішення "слуг народу".

Коментувати
Економіка Mакроекономіка

Дивіться також

Ткаченко запропонував ввести двотижневий локдаун на новорічні свята

Порошенко запропонував залучити США до Нормандського формату та реформувати Радбез ООН

Черги біля моргів, не вистачає ліків: що відбувається з лікуванням COVID-пацієнтів на Прикарпатті

У Харкові Mercedes збив пішохода: чоловікові відірвало голову. Відео 21+

Росія відкрито бреше про Україну на засіданні в ТКГ, – Арестович