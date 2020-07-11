В Україні стабілізується курс і проб'є психологічну позначку: прогноз

В Україні курс долара до 17 липня може знизитися з 27,05 до 26,9 грн, опустившись нижче психологічної позначки.

Такий прогноз OBOZREVATEL аналітик Андрій Шевчишин. "Ймовірно, найближчим часом гривня збереже стабільність і буде рухатися в діапазоні 26,9-27,1 гривень", – прогнозує експерт

Як зазначає Шевчишин, НБУ контролює ринок, не дозволяючи розвинутися спекулятивної хвилі. Імпортери поводяться спокійно, а попит з боку населення і спекулянтів був досить швидко збитий.

"Водночас, нерезиденти продовжують виходити з ОВДП, і їх попит поки є ключовим фактором тиску на курс. Але і він поки купується. Однак, погашення ОВДП на 6,3 млрд гривень, що минув на тижні, ще натисне на гривню, оскільки поповнить доступну для покупки валюти ліквідності ", – додає аналітик.

Серед важливих новин, здатних вплинути на ринок, експерт називає заяву президента України Володимира Зеленського про курс 30 гривень за долар, закладений в бюджет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні щодо долара в середньому за рік – 29,5 грн.