В Україні розвернувся курс долара: скільки коштує в банках і обмінниках
В Україні 27 серпня курс долара після незначного подорожчання розвернувся на всіх сегментах валютного ринку. Особливо сильно валюта подешевшала в банках – на 10 копійок, в обмінниках долар втратив усього 5 копійок.
Детальніше про курс валют – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Курс НБУ на 27 серпня
долар США – 27,38 грн (-5 копійок)
євро – 32,28 грн (-12 копійок)
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 27,2 грн/$ (-10 копійок)
Продаж – 27,60 грн/$ (без змін)
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 27,35 грн/$ (-5 копійок)
Продаж – 27,45 грн/$ (без змін)
Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ червоною лінією, яку він не збирається перетинати.
Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.