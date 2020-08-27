В Україні розвернувся курс долара: скільки коштує в банках і обмінниках

В Україні 27 серпня курс долара після незначного подорожчання розвернувся на всіх сегментах валютного ринку. Особливо сильно валюта подешевшала в банках – на 10 копійок, в обмінниках долар втратив усього 5 копійок.

Детальніше про курс валют – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Курс НБУ на 27 серпня

долар США – 27,38 грн (-5 копійок)

євро – 32,28 грн (-12 копійок)

Довідковий курс долара розвернувся НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 27,2 грн/$ (-10 копійок)

Продаж – 27,60 грн/$ (без змін)

Курс долара в банках знизився minfin.com.ua

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,35 грн/$ (-5 копійок)

Продаж – 27,45 грн/$ (без змін)

Долар в обмінниках подешевшав tables.finance.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ червоною лінією, яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.

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