В Україні розвернеться курс долара: скільки буде коштувати валюта

В Україні курс долара до 14 грудня може подешевшати до 28,2 грн/$. При цьому 7 грудня американська валюта продається за 28,6 грн/$ (курс покупки 28,3 грн/$).

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL."Ми очікуємо незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку буде торгуватися через тиждень поблизу 28,2 грн. Готівковий долар буде торгуватися по 28,2/28,4 грн", – спрогнозував старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Причин для такої тенденції кілька: наприклад, долар на міжнародному ринку опустився до рекордної за два роки позначки. Тобто американська валюта дешевшає по відношенню і до валют інших країн. Крім того, аналітики відзначають позитивний настрій інвесторів.

Також зараз спостерігається зменшення імпорту, тобто валюту витрачають менше. Крім того, перед святами традиційно українці продають свої заощадження в доларах, щоб купити подарунки і відсвяткувати Новий рік.

Аналітик "ТелеТрейд" Сергій Родлер також вважає, що долар може подешевшати на ринку до 28,2 грн/$. "В якості додаткового позитиву варто згадати відновлення переговорів між демократами і республіканцями в США стосовно чергових фіскальних стимулів розміром в 908 млрд доларів", – пояснює експерт.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :