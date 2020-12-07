В Україні розвернеться курс долара: скільки буде коштувати валюта
В Україні курс долара до 14 грудня може подешевшати до 28,2 грн/$. При цьому 7 грудня американська валюта продається за 28,6 грн/$ (курс покупки 28,3 грн/$).
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL."Ми очікуємо незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку буде торгуватися через тиждень поблизу 28,2 грн. Готівковий долар буде торгуватися по 28,2/28,4 грн", – спрогнозував старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.
Причин для такої тенденції кілька: наприклад, долар на міжнародному ринку опустився до рекордної за два роки позначки. Тобто американська валюта дешевшає по відношенню і до валют інших країн. Крім того, аналітики відзначають позитивний настрій інвесторів.
Також зараз спостерігається зменшення імпорту, тобто валюту витрачають менше. Крім того, перед святами традиційно українці продають свої заощадження в доларах, щоб купити подарунки і відсвяткувати Новий рік.
Аналітик "ТелеТрейд" Сергій Родлер також вважає, що долар може подешевшати на ринку до 28,2 грн/$. "В якості додаткового позитиву варто згадати відновлення переговорів між демократами і республіканцями в США стосовно чергових фіскальних стимулів розміром в 908 млрд доларів", – пояснює експерт.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :
курс долара в листопаді 2020-го обвалився до рекордно низької позначки з 2018-го;
в Україні вартість долара на початку грудня виросла до 28,6 грн/$, незважаючи на світову тенденцію до зниження;
в 2021-му, згідно з проєктом державного бюджету України, долар подорожчає до 29 грн/$.