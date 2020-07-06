В Україні розвернувся курс долара: скільки тепер коштує валюта
В Україні курс долара після різкого стрибка, який був спровокований новиною про відставку глави НБУ Якова Смолія, перейшов до плавного зміцнення. На різних сегментах ринку валюта подешевшала на 5-15 коп.
Про те, скільки коштує долар в Україні – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.
Курс НБУ на 6 липня
долар – 27,17 грн (мінус 1 коп.);
євро – 30,50 грн (-15 коп.).
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні щодо долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 26,9 грн/$ (-10 коп.)
Продаж – 27,25 грн/$ (-5 коп.)
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,96 грн/$ (-4 коп.)
Продаж – 27,13 грн/$ (-9 коп.)
Як повідомляв OBOZREVATEL, старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб попередив, що в Україні до 10 липня курс долара виросте з 26,77 до 27,6 грн/$. За його оцінками, так ринок відреагує на рішення глави НБУ Якова Смолія про відставку.
Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". Він заявив, що протягом тривалого часу на регулятор чиниться "систематичний політичний тиск".
Зі свого боку в НБУ заявили, що поважають рішення Якова Смолія про відставку з поста очільника регулятора та поділяють його застереження про "політичний тиск".
Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що не відчуває політичного тиску на центробанк, а заяву його голови про подання у відставку вважає емоційною.
У МВФ заявили, що незалежність НБУ перебуває в центрі програми, яку підтримує фонд, і ця незалежність має бути забезпечена й наступником голови правління Нацбанку.
Згодом Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Смолія з посади.