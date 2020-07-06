В Україні розвернувся курс долара: скільки тепер коштує валюта

В Україні курс долара після різкого стрибка, який був спровокований новиною про відставку глави НБУ Якова Смолія, перейшов до плавного зміцнення. На різних сегментах ринку валюта подешевшала на 5-15 коп.

Про те, скільки коштує долар в Україні – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Курс НБУ на 6 липня

долар – 27,17 грн (мінус 1 коп.);

євро – 30,50 грн (-15 коп.).

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні щодо долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

В Україні несуттєво подешевшав долар, йдеться у довідці НБУ НБУ

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 26,9 грн/$ (-10 коп.)

Продаж – 27,25 грн/$ (-5 коп.)

Курс долара в банках знизився minfin.com.ua

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 26,96 грн/$ (-4 коп.)

Продаж – 27,13 грн/$ (-9 коп.)

Курс долара в обмінниках finance.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб попередив, що в Україні до 10 липня курс долара виросте з 26,77 до 27,6 грн/$. За його оцінками, так ринок відреагує на рішення глави НБУ Якова Смолія про відставку.