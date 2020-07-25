В Україні розвернеться курс долара: в НБУ показали нову вартість

В Україні курс долара після вихідних, 27 липня, знизиться з 27,87 до 27,75 грн/$.

Про це йдеться в довідкових даних Національного банку України. Позитивна новина, яка могла вплинути на зниження вартість валюти – Мінфін розмістив єврооблігації на $2 млрд із погашенням у березні 2033 року і з прибутковістю 7,25% річних.

Простіше кажучи, це кредит, який держава бере на відкритому ринку. Якщо МВФ дає кредит із певними умовами, але під приблизно 2-3% річних, то на відкритих ринках, без будь-яких умов Україна може отримати борг під 7,2%.

Курс долара в Україні зміниться НБУ

До речі, згідно з індексом БігМака, українська валюта посідає п'яте місце в списку найбільш недооцінених валют світу. Такого висновку видання The Economist дійшло, вивчивши купівельну спроможність валют різних країн.

Так, в американському ресторані за БігМак просять $5,71, а в Україні 59 грн. Тобто курс нібито повинен бути 10,33 грн/$. Але це оцінка дуже приблизна, вона показує всього лише купівельну спроможність гривні по відношенню до долара.

Це не означає, що валюта повинна стільки коштувати, або що на цей рейтинг має будь-хто рівнятися. Зараз курс долара визначається ситуацією на валютному ринку – балансом між попитом і пропозицією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні щодо долара в середньому за рік – 29,5 грн.