В Україні розвернеться курс долара: аналітики озвучили нову вартість

В Україні курс долара після значного стрибка розвернувся. Найближчого тижня, впевнені опитані аналітики, гривня плавно піде вгору, а долар опуститься нижче за психологічну позначку у 27 грн/$.

Про те, як і коли змінюватиметься курс долара в Україні – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Курс долара може розвернутися на 180 градусів

Після відставки глави НБУ Якова Смолія курс долара злетів на 40 копійок, але поступово почав знижуватися. Така тенденція триватиме і наступного тижня, упевнений старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

"Найближчого тижня ми очікуємо зниження курсу долара щодо гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,7/26,9 грн", – розповідає OBOZREVATEL Іосуб.

До слова, минулого тижня курс долара щодо гривні на різних сегментах валютного ринку змінився по-різному. Запізнілий офіційний курс ще ріс, а на інших сегментах долар знизився на 0,2-1,1%.

Незважаючи на відставку Смолія, НБУ контролює ринок, не дозволяючи розвинутися спекулятивній хвилі. Імпортери поводяться спокійно, а попит із боку населення і спекулянтів був досить швидко збитий.

Що впливає на курс долара:

попит з боку населення на валюту знизився;

імпортери не стали скуповувати валюту;

Нацбанк контролює курс долара;

іноземці продають облігації внутрішньої держпозики.

Курс долара в Україні знизиться Pixabay

Керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин впевнений: серед важливих новин, здатних вплинути на ринок, можна виділити заяву президента Володимира Зеленського про курс 30 гривень за долар. "Найближчим часом гривня збереже стабільність і рухатиметься в діапазоні 26,9-27,1 грн/$", – прогнозує Шевчишин. .

Таким чином, тенденція розвернеться на 180 градусів і після подорожчання долар дешевшатиме, впевнені аналітики.

У МВФ вимагають забезпечити незалежність НБУ

Поки президент наполягає на тому, щоб курс долара виріс до 30 грн/$, в МВФ повторюють: щоб продовжити співпрацю з Україною, новий глава НБУ має не відходити від принципів інфляційного таргетування і плаваючого валютного курсу.

З таким зверненням виступив офіційний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман. За його словами, програма базується на цих параметрах. Люнгман зазначає, що незалежність центробанку – це не абстрактна концепція. Існує чіткий зв'язок між незалежністю центрального банку та економічними результатами.

"Ми вважаємо, що керівництво і персонал НБУ ефективно впроваджували зважену грошово-кредитну і фінансову політику, і важливо, щоб ця політика була продовжена і за нового голови", – сказав він у інтерв'ю Liga.

Щоб штучно підняти курс долара, Нацбанк має активно друкувати гривню (це збільшить попит на валюту) і самостійно скуповувати долари з ринку. Зробити це можна дуже швидко, ось тільки сумних наслідків після цього не уникнути.

Зараз, незважаючи на глибоку економічну кризу, ні стрибка цін, ні різкого подорожчання долара немає, додає фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. Якщо ж надрукувати гривню, кількість грошей в економіці зросте, зросте попит на товари і послуги. Але практично відразу ж після цього виростуть ціни. Що може змінитися:

Інфляція зростатиме слідом за курсом. В Україні приблизно чверть споживчого кошика залежить від імпорту. Після подорожчанням долара, приблизно через тиждень-два, почнуть зростати й ціни на імпортні товари: техніку, одяг і навіть продукти харчування.

За підрахунками Мазуренка, у разі різкого подорожчанні долара до 30 грн/$, зростання цін в Україні вже в перші місяці прискориться на 2,2 відсоткових пункти. Також дорожчатимуть бензин (вартість літра А-95 може вирости в ціні на 2,1 грн), газ (кубометр при подорожчанні долара до 30 грн може вирости в ціні на 30-45 копійок).

Слідом за газом і бензином, але з певним відставанням, почнуть дорожчати й інші комунальні послуги: гаряча вода, опалення і навіть холодна вода та електроенергія.