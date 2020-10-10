В Україні може розвернутися курс долара: аналітик назвав ціну

В Україні курс долара може розвернутися і після довгого зростання перейти до зниження. Вже через тиждень американська валюта може коштувати близько 28,1 грн/$ (10 жовтня долар коштує 28,3 грн/$).

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми очікуємо незначного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн", – відзначив експерт.

Минулого тижня курс долара до гривні незначно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,4%. Так, із минулого четверга офіційний курс долара, встановлений НБУ, знизився з 28,31 грн до 28,28 грн (-0,1%).

За словами глави Нацбанку Кирила Шевченка, НБУ очікує збільшення валютних надходжень від експортерів у найближчі місяці. В аграріїв зараз почалася активна фаза експорту врожаю, а значить пропозиція валюти, ймовірно, зросте. Шевченко зазначив, що НБУ продовжить політику гнучкого курсоутворення.

НБУ бачить кілька причин, чому у вересні попит на валюту збільшився. Це, зокрема, пожвавлення з боку імпортерів і погашення Мінфіном облігацій нерезидентів. Шевченко заявив, що Нацбанк не має жодних курсових цілей, курс повністю залежить від ситуації на ринку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже 2021 року більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.