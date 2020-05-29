В Україні різко впав розмір зарплат: Держстат показав нові дані

Mакроекономіка 11:30, 29.05.2020 Оновлено: 12:26, 29.05.2020

В Україні середня номінальна заробітна плата в квітні 2020 року впала, як порівняти з березнем, на 8,9% і становить 10,4 тис. грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики. Реальна зарплата, враховуючи інфляцію, в квітні супроти березня становить 90,4%. "Середня заробітна плата – 10 430 грн, що в 2,2 рази вище від рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн). Порівнюючи з березнем, розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 8,9%, а за останні 12 місяців (щодо квітня 2019 року) – збільшився на 1,6%", – йдеться в звіті.

Найбільшу середню заробітну плату отримують жителі:

  1. Києва – 15 278 грн;

  2. Донецькій області – 12 473 грн;

  3. Київської області – 10 797 грн;

  4. Дніпропетровської області – 10 562 грн;

  5. Запорізькій області – 10 514 грн.

Регіони з найменшими середніми зарплатами:

  1. Чернівецька – 7560 грн;

  2. Волинська – 7758 грн;

  3. Тернопільська – 7815 грн;

  4. Херсонська – 8354 грн;

  5. Івано-Франківська – 8459 грн.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні збільшать зарплати чиновників, підвищивши розмір окладів і скоротивши преміальну частину. В результаті 70% зарплат становитиме "голий" оклад, а премії будуть виплачувати щоквартально та щорічно.

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