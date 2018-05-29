В Україні різко подорожчають бензин і автогаз: прогноз

До кінця 2018 року в Україні буде спостерігатися постійне зростання цін на дизельне паливо, бензин і автогаз.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявив експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук, зазначивши при цьому, що зростання цін на паливо в Україні - це закономірний результат.

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В Україні підскочили ціни на бензин

"Ціни ростуть і це абсолютно закономірний, реалістичний результат того, що ростуть світові ціни на нафту", - зазначив експерт, нагадавши при цьому, що зростання цін на нафту відбувається набагато швидше, ніж цього очікували в Україні.

"Це відбулося навіть швидше, ніж цього очікували в Україні. Нагадаю, що кілька місяців тому ми вже спостерігали підйом цін і після цього стрибка всі думали, що ситуація стабілізується. Більш того, як це не дивно, але тоді навіть вдалося знизити ціни на 50 копійок, а подекуди навіть на гривню", - заявив експерт, уточнивши при цьому, що ціни на паливо вдалося стабілізувати, в першу чергу, завдяки стабілізації на ринку валют.

"Пару місяців тому вдалося трохи опустити ціни на паливо, в першу чергу, завдяки тому, що стабілізувалася валюта. У нас був ривок гривні до позначки 28 гривень за долар, а потім гривня відкотилася до позначки 26 гривень за місяць. Саме ця курсова різниця і дозволила АЗС трохи знизити ціни на паливо", - зазначив експерт, підкресливши при цьому, що не зважаючи на стабілізацію на валютному ринку, зростання цін на бензин було досить прогнозованим.

"Що стосується України, то тут прогнози досить песимістичні. Якщо на сьогоднішній день середня ціна на дизель становить приблизно 28 гривень, а на 95-й бензин - 30 гривень, то можна очікувати, що протягом літа ми побачимо зростання цін на гривню-півтори . Однак, ціна зупиниться тільки якщо нафта не буде дорожчати і зупиниться в межах того коридору, в якому перебуває зараз", - заявив експерт, зазначивши при цьому, що зростання цін на бензин оддразу ж позначиться на подорожчанні цін проїзд в громадському транспорті.

"Безумовно, зростання цін на бензин одразу ж позначиться на подорожчанні цін проїзд в громадському транспорті, подорожчають міжміські перевезення і т.д. Що стосується автогазу, то там ціна також неминуче буде рости. Знову ж таки, не варто забувати, що абсолютно по всьому паливу ми повністю залежимо від імпорту з Білорусії і з Російської Федерації. Знову-таки, не варто забувати, що ситуацію можуть розхитувати такі моменти, як ремонт на російських заводах, звідки до нас йдуть основні поставки. Але так чи інакше, ціна на автогаз прив'язана до ціні на нафту, тому потрібно бути готовими до того, що автогаз буде неминуче дорожчати. ​​Я думаю, що автогаз подорожчає приблизно на гривню, але за умови, що не буде істотних коливань на валютному ринку", - заявив експерт.

Говорячи про те, як може дорожчати бензин до кінця року, експерт не виключив, що ціна на паливо може переступити позначку в 32 гривні. "Що стосується довгострокових прогнозів, то я думаю, що до кінця року ціна на бензин і дизель буде рости. Зараз об'єктивно ціна занижена, так як реальний курс більше, ніж 26. Курс стабілізувався на цьому рівні в силу певних економічних чинників, але не варто забувати, що за великим рахунком курс мав би бути на рівні 27-28 гривень. Відповідно, це на сьогодні сформувало б середню ціну на дизельне паливо на рівні вже не 28 гривень, а, як мінімум, 30 гривень, у ціну на бензин - на рівні 32 гривень. Тобто ціна на 2 гривні буде вище", - зазначив експерт.

На думку експерта ціна на бензин до кінця року може досягти 33-34 гривні. "Я думаю, що до кінця року це подорожчання однозначно відбудеться і середня ціна на дизельне паливо буде однозначно вищою, ніж 30 гривень. Думаю вона буде триматися в районі позначки 31-32 гривні. Ціна на бензин до кінця року може досягти 33-34 гривні. Що стосується цін на автогаз, то до кінця року він подорожчає на гривню-півтори", - заявив експерт, зазначивши при цьому, що до кінця року середня ціна на автогаз наблизиться до позначки в 15-16 гривень.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що приблизно з запізненням на місяць зростання цін на біржі може привести і до подорожчання енергоносіїв для українців . В першу чергу виростуть ціни на бензин, а слідом - може подорожчати і газ. Як відомо, діюча формула розрахунку тарифу заснована на імпортному паритеті. Тобто чим вище ціни на європейському ринку, тим більше доведеться платити і українцям.