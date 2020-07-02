В Україні різко подорожчає долар: аналітик озвучив нову вартість гривні

В Україні до 10 липня курс долара виросте з 26,77 до 27,6 грн/$.

Такий прогноз озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. За його оцінками, так ринок відреагує на рішення глави НБУ Якова Смолія про відставку. "На найближчий тиждень ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6-27,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,2/27,7 грн", – розповідає експерт.

Рішення Якова Смолія про відставку продовжуватиме тиснути на курс, розповідає Іосуб. Йдеться навіть не стільки про рішення, скільки про розкриті проблеми з незалежністю НБУ.

"У найгіршому випадку це може привести до згортання співпраці з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями, зростання прибутковості облігацій в національній та іноземній валюті, негативних рейтингових дій з боку міжнародних рейтингових агентств. Якщо незалежність НБУ в грошово-кредитній політиці дійсно буде поставлено під сумнів, середньостроковою метою для курсу долара стануть рівні кінця березня, вище 28 грн", – відзначає аналітик.

До речі, Національний банк в Україні не встановлює курс долара, а всього лише згладжує коливання на ринку (скуповує і продає валюту). Однак будь-яка політична новина про важливі кадрові рішення викликає побоювання в учасників валютного ринку.

Згодом така новина може бути "відіграна" ринком і курс повернеться в колишній діапазон, однак турбулентність так чи інакше призведе до коливань на валютному ринку.

Також варто відзначити, що девальвація гривні вже закладена в бюджеті країни. Якщо курс залишиться стабільним, виконати дохідну частину головного фінансового документа не вдасться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший транш МВФ обсягом 2,1 млрд доларів направив до України ще 10 червня. Гроші надійшли на рахунок 12 червня.

Україна представила стратегію дій до 2023 року, головним завданням якої визначили відмову від співпраці з Міжнародним валютним фондом.

МВФ планує у вересні 2020 року перевірити, як Україна виконує умови за кредитною програмою stand-by. Від результатів залежить виділення наступного траншу.