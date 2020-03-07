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7 березня • оновлено в 12:35
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В Україні різко подорожчає долар, але виросте ВВП – Fitch

1.8т
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Міжнародне рейтингове агентство Fitch очікує прискорення зростання курсу долара і української економіки з 3,2% в 2019 році до 3,5% в 2020 році і 3,8% в 2021 році завдяки приватному споживанню та інвестицій.

"Переглянутий варіант законодавства про ринок землі буде позитивним чинником для економічного зростання в найближчому майбутньому за рахунок збільшення споживання (в результаті продажу землі) і очікуваного збільшення попиту на кредити для сільськогосподарського сектора", – відзначає агентство в огляді, передає Інтерфакс.

Водночас воно зазначає, що масштаби потенційних інвестицій і підвищення продуктивності будуть обмежені через заборону на участь в ринку землі іноземних інвесторів.

В Україні різко подорожчає долар, але виросте ВВП – Fitch

Fitch також вважає, що перспективи зростання та інвестицій залежать від адекватного і своєчасного здійснення реформ в таких секторах, як забезпечення верховенства закону, боротьба з корупцією, митниця і оподаткування, а також правозастосування.

"Як і у випадку з іншими ринками, що розвиваються, ризики погіршення перспектив зростання виросли через невизначеність впливу (коронавируса) COVID-19 на глобальне зростання і ціни на сировину", – зазначає агентство.

На його думку, цикл пом'якшення ставки НБУ, зниження припливу нерезидентів в ОВДП, збільшення дефіциту рахунку поточних операцій і зростання глобальної невизначеності приведуть до ослаблення гривні в 2020 році в порівнянні з 2019 роком.

Fitch відзначає, що потреби в зовнішньому фінансуванні залишаться за все ще великі виплати за держборгом і збільшення дефіциту поточного рахунку. Зовнішні виплати уряду і НБУ в рахунок амортизації боргу зростуть до $5,0 млрд в 2020 році і $4,8 млрд в 2021 році (з них виплати за єврооблігаціями складуть $2,4 млрд).

"Ризики, викликані волатильністю міжнародного фінансового ринку, затримками в затвердженні програми МВФ або сильніше, ніж очікувалося, внутрішнім попитом, визначати майбутні темпи і масштаби циклу пом'якшення", – наголошується в огляді.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня долар курс валют
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Рост ВВП это хорошо, но ведь это за счёт манипулирования цифрами. Понизили гривну - вырастут поступления от обмена валюты экспортёрами. И с какой величины Ввп нужно будет половину отдавать заёмщикам, это то что Яресько провернула и смылась к себе домой.
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