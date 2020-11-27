В Україні поширюють фальшивки: як працює схема

Фальшиві гроші в Україні відкрито рекламують у соціальних мережах і навіть за допомогою гугла. Найчастіше оголошення публікують у телеґрам-каналах, де вказано контакти продавця. Мінімальне замовлення – 1,5 тисячі гривень. За цю суму обіцяють надіслати або 5,5, або 5,6 тис. грн. Усе залежить від того, купюрою якого номіналу ви хочете отримати "посилку".

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Один із продавців фальшивок заявив: його товар не "розкусить" навіть термінал. Загалом же, ділки радять роздавати купюри в транспорті, у ларках, на ринках – усюди, де немає можливості перевірити купюри за допомогою спеціального обладнання (таке використовують, наприклад, у супермаркетах).

Оплачувати "фальшивки" потрібно за допомогою біткоїнів: відстежити гаманець майже неможливо, цим і користуються злочинці. Ціни зафіксовані в гривні й щодня перераховуються в біткоїни. Фальшивомонетники мають у розпорядженні цілу мережу в Україні.

Перший етап: постачання самої "валюти". Гроші друкують, завозять із непідконтрольної території або навіть з інших країн.

Другий етап: продаж підробок. Це найвигідніший спосіб "відмити" отримані кошти. Якщо намагатися самостійно поширити, можна легко впійматися. Тому підробки перепродують за ціною в 30% номіналу.

Третій етап: уже оплачені "гроші" доставляють "скарбами". Для цього окремо наймаються сотні українців у різних містах України. Їхнє завдання – отримати "валюту" через "Нову пошту" (якщо посилка правильно упакована, перевіряти її не мають права), а потім заховати під деревом, поруч із будинком.

"Вибираєте район і "скарбом" отримаєте гроші. Надішлете точку на карті й фотографію. Отримаєте –відпишіться. Коли будете забирати, добре озирніться навколо. Наші гроші беруть навіть банкомати, але краще використовувати анонімні перекази й не на свою картку", – розповідає OBOZREVATEL один із продавців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні різко погіршилася ситуація з фальшивими грошима. Нині підробки становлять п'яту частину тіньових фінансових коштів країни.

Раніше з'явилися підроблені долари високої якості, які не завжди можуть розпізнати навіть спеціальні апарати. Керівництво Національного банку розіслало українським фінустановам повідомлення з описом прийомів, до яких вдалися фальшивомонетники.