В Україні подорожчають долар і євро: яким буде курс НБУ у понеділок

В Україні подорожчають долар і євро.
Нацбанк України на понеділок, 7 вересня, встановив офіційний курс долара на рівні 27,73 грн. А євро – 32,85 грн.
Вартість американської валюти в порівнянні з курсом у п'ятницю збільшено на 4 копійки. Курс євро виріс на 12 копійок. Про це свідчать дані на сайті регулятора.
1 долар США – 27,73 грн
1 євро – 32,85 грн.
Курс Нацбанку на понеділок, 7 вересня. НБУ
У суботу, 5 вересня, середній курс валют в обмінниках встановлено на такому рівні:
Долар:
Купівля – 27,60 грн/$
Продаж – 27,76 грн/$
Курс долара в обмінника в суботу, 5 вересня. kurs.com.ua
Євро:
Купівля – 32,67 грн/€
Продаж – 32,86 грн/€
Курс євро в обмінника в суботу, 5 вересня. kurs.com.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в п'ятницю, 4 вересня, виріс на 4 копійки і встановився на рівні 27,69 грн. А ось вартість євро пішла вниз – до 32,73 грн (-6 коп.).
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