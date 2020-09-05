В Україні подорожчають долар і євро: яким буде курс НБУ у понеділок

В Україні подорожчають долар і євро.

Нацбанк України на понеділок, 7 вересня, встановив офіційний курс долара на рівні 27,73 грн. А євро – 32,85 грн.

Вартість американської валюти в порівнянні з курсом у п'ятницю збільшено на 4 копійки. Курс євро виріс на 12 копійок. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс НБУ на 7 вересня

1 долар США – 27,73 грн

1 євро – 32,85 грн.

Курс Нацбанку на понеділок, 7 вересня. НБУ

Скільки коштує долар в суботу, 5 вересня

У суботу, 5 вересня, середній курс валют в обмінниках встановлено на такому рівні:

Долар:

Купівля – 27,60 грн/$

Продаж – 27,76 грн/$

Курс долара в обмінника в суботу, 5 вересня. kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 32,67 грн/€

Продаж – 32,86 грн/€

Курс євро в обмінника в суботу, 5 вересня. kurs.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в п'ятницю, 4 вересня, виріс на 4 копійки і встановився на рівні 27,69 грн. А ось вартість євро пішла вниз – до 32,73 грн (-6 коп.).

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