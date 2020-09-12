В Україні подорожчають долар і євро: НБУ опублікував курс на понеділок

В Україні у понеділок, 14 вересня, подорожчають долар і євро. Курс американської валюти наблизився до позначки у 28 грн, а європейська переступила межу 33 грн.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 14 вересня
1 долар США – 27,90 грн (+7 коп.)
1 євро – 33,06 грн (+10 коп).
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в обмінниках у суботу, 12 вересня
Долар:
Купівля – 27,86 грн/$
Продаж – 27,99 грн/$
Євро:
Купівля – 33,00 грн/€
Продаж – 33,16 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в п'ятницю, 11 вересня, не змінився і залишився на рівні 27,83 грн. А ось вартість євро піднялася відразу на 20 копійок – до 32,96 грн.
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