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В Україні подорожчають долар і євро: НБУ опублікував курс на понеділок

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Mакроекономіка
2,0 т.
Курс валют в Україні

В Україні у понеділок, 14 вересня, подорожчають долар і євро. Курс американської валюти наблизився до позначки у 28 грн, а європейська переступила межу 33 грн.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 14 вересня

  • 1 долар США – 27,90 грн (+7 коп.)

  • 1 євро – 33,06 грн (+10 коп).

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Офіційний курс валют на 14 вересня.

Курс валют в обмінниках у суботу, 12 вересня

Долар:

  • Купівля – 27,86 грн/$

  • Продаж – 27,99 грн/$

Курс долара в обмінниках у суботу, 12 вересня.

Євро:

  • Купівля – 33,00 грн/€

  • Продаж – 33,16 грн/€

Курс євро в обмінниках у суботу, 12 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в п'ятницю, 11 вересня, не змінився і залишився на рівні 27,83 грн. А ось вартість євро піднялася відразу на 20 копійок – до 32,96 грн.

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