В Україні подешевшав долар та подорожчало євро: курс валют на 10 липня

Андрій Довгань Mакроекономіка 09:42, 10.07.2020 Оновлено: 10:26, 10.07.2020

Офіційний курс долара у п'ятницю, 10 липня, знизився і встановився на рівні26,93 грн (-1 коп.). Довідковий курс євро становить 30,53 грн (+10 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 10 липня

  • 100 доларів США – 2693 грн;

  • 100 євро – 3053 грн.

Курс валют в Україні
НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 26,83 грн/$

  • Продаж – 27,07 грн/$

Курс валют в Україні
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 30,14 грн/€

  • Продаж – 30,71 грн/€

Курс валют в Україні
Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 26,92 грн/$

  • Продаж – 27,02 грн/$

Курс валют в Україні
kurs.com.ua

Євро:

  • Купівля – 30,33 грн/€

  • Продаж – 30,44 грн/€

Курс валют в Україні
kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 26,95 грн/$

  • Продаж – 26,99 грн/$

Курс валют в Україні
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 30,28 грн/€

  • Продаж – 30,35 грн/€

Курс валют в Україні
Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в четвер, 9 липня, встановився на рівні – 26,95 грн (+2 коп.). Довідковий курс євро становить 30,42 грн (+2 коп.).

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