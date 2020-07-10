В Україні подешевшав долар та подорожчало євро: курс валют на 10 липня

Курс валют в Україні 10 липня. Колаж Обозревателя

Офіційний курс долара у п'ятницю, 10 липня, знизився і встановився на рівні – 26,93 грн (-1 коп.). Довідковий курс євро становить 30,53 грн (+10 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 10 липня

100 доларів США – 2693 грн;

100 євро – 3053 грн.

Курс валют в Україні НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 26,83 грн/$

Продаж – 27,07 грн/$

Курс валют в Україні Мінфін

Євро:

Купівля – 30,14 грн/€

Продаж – 30,71 грн/€

Курс валют в Україні Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 26,92 грн/$

Продаж – 27,02 грн/$

Курс валют в Україні kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 30,33 грн/€

Продаж – 30,44 грн/€

Курс валют в Україні kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 26,95 грн/$

Продаж – 26,99 грн/$

Курс валют в Україні Мінфін

Євро:

Купівля – 30,28 грн/€

Продаж – 30,35 грн/€

Курс валют в Україні Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в четвер, 9 липня, встановився на рівні – 26,95 грн (+2 коп.). Довідковий курс євро становить 30,42 грн (+2 коп.).