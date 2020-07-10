В Україні подешевшав долар та подорожчало євро: курс валют на 10 липня
Курс валют в Україні 10 липня. Колаж Обозревателя
Офіційний курс долара у п'ятницю, 10 липня, знизився і встановився на рівні – 26,93 грн (-1 коп.). Довідковий курс євро становить 30,53 грн (+10 коп.).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 10 липня
100 доларів США – 2693 грн;
100 євро – 3053 грн.
Курс валют в Україні НБУ
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 26,83 грн/$
Продаж – 27,07 грн/$
Курс валют в Україні Мінфін
Євро:
Купівля – 30,14 грн/€
Продаж – 30,71 грн/€
Курс валют в Україні Мінфін
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,92 грн/$
Продаж – 27,02 грн/$
Курс валют в Україні kurs.com.ua
Євро:
Купівля – 30,33 грн/€
Продаж – 30,44 грн/€
Курс валют в Україні kurs.com.ua
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 26,95 грн/$
Продаж – 26,99 грн/$
Курс валют в Україні Мінфін
Євро:
Купівля – 30,28 грн/€
Продаж – 30,35 грн/€
Курс валют в Україні Мінфін
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в четвер, 9 липня, встановився на рівні – 26,95 грн (+2 коп.). Довідковий курс євро становить 30,42 грн (+2 коп.).