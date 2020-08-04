В Україні подорожчав долар: курс валют на 4 серпня
Офіційний курс долара у вівторок, 4 серпня, виріс і встановився на рівні – 27,73 грн (+5 коп.). А от євро навпаки сильно просів – до 32,51 грн (-26 коп.).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 4 серпня
1 долар США – 27,73 грн
1 євро – 32,51 грн.
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 27,60 грн/$ (+3 коп.)
Продаж – 27,90 грн/$ (+3 коп.)
Євро:
Купівля – 32,20 грн/€ (+2 коп.)
Продаж – 32,74 грн/€ (-3 коп.)
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 27,69 грн/$
Продаж – 27,83 грн/$
Євро:
Купівля – 32,59 грн/€
Продаж – 32,75 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 27,75грн/$
Продаж – 27,80 грн/$
Євро:
Купівля – 32,42 грн/€
Продаж – 32,50 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в понеділок, 3 серпня, знизився на 1 копійку, а ось євро подорожчало на 23 копійки. При цьому в банках і обмінниках валюта подешевшала.