В Україні подорожчав долар: аналітик розповів про розворот тенденції і спрогнозував новий курс

В Україні курс долара до кінця травня може подорожчати на 10-20 коп./$ і досягти позначки в 26,7-26,8 грн/$, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,9 грн/$ . Однак говорити про розворот тенденції в сторону девальвації поки ще рано.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми не очікуємо істотної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,7-26,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,9 грн", – прогнозує експерт.

Курс долара

Відзначимо, долар стійко знижувався кожен день аж до середи. У середу ситуація кардинально змінилася, і долар помітно подорожчав, відігравши відразу кілька попередніх днів зниження. У четвер зростання долара продовжилося, хоча і був більш помірним.

"Поки рано говорити про розворот тенденції. Досить імовірно, що на "вузькому" ринку до зростання валюти могли привести дії декількох великих покупців. Після вичерпання їх попиту гривня може повернутися до зміцнення", – прогнозує Іосуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні щодо долара в середньому за рік – 29,5 грн.