В Україні подорожчав долар, а курс євро знизився

Офіційний курс долара в середу, 9 вересня, виріс на 5 копійок і встановився на рівні 27,80 грн. А ось вартість євро знизилася – до 32,79 грн (-1 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 9 вересня

1 долар США – 27,80 грн

1 євро – 32,79 грн.

Офіційний курс Нацбанку. НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

Купівля – 27,61 грн/$ (0 коп.)

Продаж – 27,89 грн/$ (0 коп.)

Курс долара в банках. kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 32,38 грн/€ (-5 коп.)

Продаж – 32,91 грн/€ (-1 коп.)

Курс євро в банках. kurs.com.ua

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,72 грн/$

Продаж – 27,81 грн/$

Курс долара в обмінниках. kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 32,63 грн/€

Продаж – 32,73 грн/€

Курс євро в обмінниках. kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,73 грн/$

Продаж – 27,77 грн/$

Курс долара на чорному ринку. Мінфін

Євро:

Купівля – 32,63 грн/€

Продаж – 32,70 грн/€

Курс євро на чорному ринку. Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара у вівторок, 8 вересня, виріс на 2 копійки і встановився на рівні 27,75 грн. А ось вартість євро пішла вниз – до 32,80 грн (-5 коп.).