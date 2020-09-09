В Україні подорожчав долар, а курс євро знизився
Офіційний курс долара в середу, 9 вересня, виріс на 5 копійок і встановився на рівні 27,80 грн. А ось вартість євро знизилася – до 32,79 грн (-1 коп.).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 9 вересня
1 долар США – 27,80 грн
1 євро – 32,79 грн.
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют у банках
Долар:
Купівля – 27,61 грн/$ (0 коп.)
Продаж – 27,89 грн/$ (0 коп.)
Євро:
Купівля – 32,38 грн/€ (-5 коп.)
Продаж – 32,91 грн/€ (-1 коп.)
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 27,72 грн/$
Продаж – 27,81 грн/$
Євро:
Купівля – 32,63 грн/€
Продаж – 32,73 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 27,73 грн/$
Продаж – 27,77 грн/$
Євро:
Купівля – 32,63 грн/€
Продаж – 32,70 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара у вівторок, 8 вересня, виріс на 2 копійки і встановився на рівні 27,75 грн. А ось вартість євро пішла вниз – до 32,80 грн (-5 коп.).