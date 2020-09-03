В Україні подорожчав долар, а курс євро різко пішов вниз

Ярослав Маркін Mакроекономіка 10:47, 3.09.2020

Офіційний курс долара в четвер, 3 вересня, виріс на 4 копійки і встановився на рівні 27,64 грн. А ось вартість євро пішла вниз – до 32,79 грн (-27 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 3 вересня

  • 1 долар США – 27,64 грн

  • 1 євро – 32,79 грн.

Офіційний курс валют.
НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 27,53 грн/$ (+3 коп.)

  • Продаж – 27,75 грн/$ (+3 коп.)

Курс долара в банках.
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 32,30 грн/€ (-20 коп.)

  • Продаж – 32,85 грн/€ (-15 коп.)

Курс євро в банках.
Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 27,62грн/$

  • Продаж – 27,68 грн/$

Курс долара в обмінниках.
kurs.com.ua

Євро:

  • Купівля – 32,59 грн/€

  • Продаж – 32,65 грн/€

Курс євро в обмінниках.
kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 27,63 грн/$

  • Продаж – 27,67 грн/$

Курс долара на чорному ринку.
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 32,49 грн/€

  • Продаж – 32,65 грн/€

Курс євро на чорному ринку.
Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в середу, 2 вересня, виріс на 4 копійки і встановився на рівні 27,60 грн. А євро подолав позначку в 33 грн – курс склав 33,07 грн (+17 коп.).

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