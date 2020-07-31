В Україні подорожчало євро: який курс валют у банках і обмінниках

Ярослав Маркін Mакроекономіка 09:42, 31.07.2020 Оновлено: 09:46, 31.07.2020

НБУ в п'ятницю, 31 липня, другий день поспіль залишив без змін офіційний курс долара, але підняв вартість євро на 7 копійок. А ось в обмінниках на цьому тлі валюта почала дорожчати.

Курс НБУ на 31 липня

  • 1 долар США – 27,69 грн;

  • 1 євро – 32,54 грн.

Курс валют в Україні 31 липня
НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 27,52 грн/$

  • Продаж – 27,79 грн/$

Курс валют в Україні 31 липня
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 32,05 грн/€

  • Продаж – 32,67 грн/€

Курс валют в Україні 31 липня
Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 27,58 грн/$ (-3 коп.)

  • Продаж – 27,68 грн/$ (0 коп.)

Курс валют в Україні 31 липня
kurs.com.ua

Євро:

  • Купівля – 32,78 грн/€ (+6 коп.)

  • Продаж – 32,90 грн/€ (+11 коп.)

Курс валют в Україні 31 липня
kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 27,63 грн/$

  • Продаж – 27,67 грн/$

Курс валют в Україні 31 липня
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 32,35 грн/€

  • Продаж – 32,43 грн/€

Курс валют в Україні 31 липня
Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в четвер, 30 липня, залишився без змін, а вартість євро піднялася на 1 копійку. На цьому тлі в банках і обмінниках валюта почала дешевшати.

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Економіка Mакроекономіка

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