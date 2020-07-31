В Україні подорожчало євро: який курс валют у банках і обмінниках
В Україні подешевшали долар і євро. Колаж Обозревателя
НБУ в п'ятницю, 31 липня, другий день поспіль залишив без змін офіційний курс долара, але підняв вартість євро на 7 копійок. А ось в обмінниках на цьому тлі валюта почала дорожчати.
Курс НБУ на 31 липня
1 долар США – 27,69 грн;
1 євро – 32,54 грн.
Курс валют в Україні 31 липня НБУ
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 27,52 грн/$
Продаж – 27,79 грн/$
Курс валют в Україні 31 липня Мінфін
Євро:
Купівля – 32,05 грн/€
Продаж – 32,67 грн/€
Курс валют в Україні 31 липня Мінфін
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 27,58 грн/$ (-3 коп.)
Продаж – 27,68 грн/$ (0 коп.)
Курс валют в Україні 31 липня kurs.com.ua
Євро:
Купівля – 32,78 грн/€ (+6 коп.)
Продаж – 32,90 грн/€ (+11 коп.)
Курс валют в Україні 31 липня kurs.com.ua
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 27,63 грн/$
Продаж – 27,67 грн/$
Курс валют в Україні 31 липня Мінфін
Євро:
Купівля – 32,35 грн/€
Продаж – 32,43 грн/€
Курс валют в Україні 31 липня Мінфін
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в четвер, 30 липня, залишився без змін, а вартість євро піднялася на 1 копійку. На цьому тлі в банках і обмінниках валюта почала дешевшати.