В Україні подорожчало євро: який курс валют у банках і обмінниках

НБУ в п'ятницю, 31 липня, другий день поспіль залишив без змін офіційний курс долара, але підняв вартість євро на 7 копійок. А ось в обмінниках на цьому тлі валюта почала дорожчати.

Курс НБУ на 31 липня

1 долар США – 27,69 грн;

1 євро – 32,54 грн.

Курс валют в Україні 31 липня НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 27,52 грн/$

Продаж – 27,79 грн/$

Курс валют в Україні 31 липня Мінфін

Євро:

Купівля – 32,05 грн/€

Продаж – 32,67 грн/€

Курс валют в Україні 31 липня Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,58 грн/$ (-3 коп.)

Продаж – 27,68 грн/$ (0 коп.)

Курс валют в Україні 31 липня kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 32,78 грн/€ (+6 коп.)

Продаж – 32,90 грн/€ (+11 коп.)

Курс валют в Україні 31 липня kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,63 грн/$

Продаж – 27,67 грн/$

Курс валют в Україні 31 липня Мінфін

Євро:

Купівля – 32,35 грн/€

Продаж – 32,43 грн/€

Курс валют в Україні 31 липня Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в четвер, 30 липня, залишився без змін, а вартість євро піднялася на 1 копійку. На цьому тлі в банках і обмінниках валюта почала дешевшати.