В Україні подорожчало євро: курс валют на 28 липня
Офіційний курс долара у вівторок, 28 липня, не змінився, залишившись на рівні понеділка – 27,75 грн. А от євро подорожчав – до 32,60 грн (+38 коп.).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 28 липня
100 доларів США – 2775 грн;
100 євро – 3260 грн.
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 27,54 грн/$
Продаж – 27,84 грн/$
Євро:
Купівля – 32,03 грн/€
Продаж – 32,66 грн/€
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 27,56 грн/$
Продаж – 27,67 грн/$
Євро:
Купівля – 32,35 грн/€
Продаж – 32,48 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 27,59 грн/$
Продаж – 27,65 грн/$
Євро:
Купівля – 32,15 грн/€
Продаж – 32,24 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара після декількох тижнів зростання перейшов до плавного зниження. На всіх сегментах валютного ринку гривня зміцнилася на 10-15 копійок і впевнено опустилася нижче психологічної позначки в 28 грн/$.