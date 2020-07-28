В Україні подорожчало євро: курс валют на 28 липня

Офіційний курс долара у вівторок, 28 липня, не змінився, залишившись на рівні понеділка – 27,75 грн. А от євро подорожчав – до 32,60 грн (+38 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 28 липня

100 доларів США – 2775 грн;

100 євро – 3260 грн.

Курс валют в Україні НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 27,54 грн/$

Продаж – 27,84 грн/$

Курс валют в Україні Мінфін

Євро:

Купівля – 32,03 грн/€

Продаж – 32,66 грн/€

Курс валют в Україні Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,56 грн/$

Продаж – 27,67 грн/$

Курс валют в Україні kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 32,35 грн/€

Продаж – 32,48 грн/€

Курс валют в Україні kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,59 грн/$

Продаж – 27,65 грн/$

Курс валют в Україні Мінфін

Євро:

Купівля – 32,15 грн/€

Продаж – 32,24 грн/€

Курс валют в Україні Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара після декількох тижнів зростання перейшов до плавного зниження. На всіх сегментах валютного ринку гривня зміцнилася на 10-15 копійок і впевнено опустилася нижче психологічної позначки в 28 грн/$.