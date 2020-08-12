НБУ здешевив долар, а євро перейшло через позначку в 32,5 грн: курс валют на 12 серпня
Нацбанк України в середу, 12 серпня, знизив офіційний курс долара до 27,59 грн (-1 коп.). При цьому вартість євро зросла до 32,55 грн (+9 коп.).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 12 серпня
1 долар США – 27,59 грн;
1 євро – 32,55 грн.
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют у банках
Долар:
Купівля – 27,47 грн/$ (0 коп.);
Продаж – 27,71 грн/$ (0 коп.).
Євро:
Купівля – 32,12 грн/€ (0 коп.);
Продаж – 32,64 грн/€ (0 коп.).
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 27,57 грн/$;
Продаж – 27,65 грн/$.
Євро:
Купівля – 32,34 грн/€;
Продаж – 32,44 грн/€.
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 27,58 грн/$;
Продаж – 27,62 грн/$.
Євро:
Купівля – 35,28 грн/€;
Продаж – 32,35 грн/€.
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара у вівторок, 11 серпня, знизився на 4 копійки і встановився на рівні 27,60 грн. А курс євро знизився відразу на 24 копійки – до 32,46 грн.