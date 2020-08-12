НБУ здешевив долар, а євро перейшло через позначку в 32,5 грн: курс валют на 12 серпня

Нацбанк України в середу, 12 серпня, знизив офіційний курс долара до 27,59 грн (-1 коп.). При цьому вартість євро зросла до 32,55 грн (+9 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 12 серпня

1 долар США – 27,59 грн;

1 євро – 32,55 грн.

Курс валют 12 серпня НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

Купівля – 27,47 грн/$ (0 коп.);

Продаж – 27,71 грн/$ (0 коп.).

Курс валют 12 серпня Мінфін

Євро:

Купівля – 32,12 грн/€ (0 коп.);

Продаж – 32,64 грн/€ (0 коп.).

Курс валют 12 серпня Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,57 грн/$;

Продаж – 27,65 грн/$.

Курс валют 12 серпня kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 32,34 грн/€;

Продаж – 32,44 грн/€.

Курс валют 12 серпня kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,58 грн/$;

Продаж – 27,62 грн/$.

Курс валют 12 серпня Мінфін

Євро:

Купівля – 35,28 грн/€;

Продаж – 32,35 грн/€.

Курс валют 12 серпня Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара у вівторок, 11 серпня, знизився на 4 копійки і встановився на рівні 27,60 грн. А курс євро знизився відразу на 24 копійки – до 32,46 грн.