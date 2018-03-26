В Україні подорожчали долар і євро

В Україні в понеділок, 26 березня, виріс курс долара і євро по відношенню до гривні.

Зокрема, НБУ встановив офіційний курс гривні по відношенню до європейської валюти на рівні 32,67 грн/€.

Це на 9 копійок більше, ніж в п'ятницю, 23 березня.

У той же час долар за вихідні подорожчав на 1 копійку до 26,26 грн/$.

Нагадаємо, в Нацбанку називали причини зміни курсу гривні.

Раніше "Обозреватель" опублікував рекомендації експертів, коли найкраще купувати і продавати долар в Україні.