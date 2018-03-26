В Україні подорожчали долар і євро

В Україні в понеділок, 26 березня, виріс курс долара і євро по відношенню до гривні.
Зокрема, НБУ встановив офіційний курс гривні по відношенню до європейської валюти на рівні 32,67 грн/€.
Це на 9 копійок більше, ніж в п'ятницю, 23 березня.
У той же час долар за вихідні подорожчав на 1 копійку до 26,26 грн/$.
Нагадаємо, в Нацбанку називали причини зміни курсу гривні.
Раніше "Обозреватель" опублікував рекомендації експертів, коли найкраще купувати і продавати долар в Україні.
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