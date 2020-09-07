В Україні подорожчали долар і євро: який курс у банках і обмінниках
Нацбанк України на понеділок, 7 вересня, встановив офіційний курс долара на рівні 27,73 грн (+4 коп.). Також пішла вгору вартість євро – 32,85 грн (+12 коп.).
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Курс НБУ на 7 вересня
1 долар США – 27,73 грн
1 євро – 32,85 грн.
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 27,55 грн/$ (0 коп.)
Продаж – 27,80 грн/$ (-2 коп.)
Євро:
Купівля – 32,35 грн/€ (0 коп.)
Продаж – 32,90 грн/€ (0 коп.)
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 27,22грн/$
Продаж – 27,31 грн/$
Євро:
Купівля – 32,37 грн/€
Продаж – 32,47 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 27,65 грн/$
Продаж – 27,69 грн/$
Євро:
Купівля – 32,60 грн/€
Продаж – 32,67 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в п'ятницю, 4 вересня, виріс на 4 копійки і встановився на рівні 27,69 грн. А ось вартість євро пішла вниз – до 32,73 грн (-6 коп.).