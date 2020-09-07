В Україні подорожчали долар і євро: який курс у банках і обмінниках

В Україні подорожчали долар і євро.
Нацбанк України на понеділок, 7 вересня, встановив офіційний курс долара на рівні 27,73 грн (+4 коп.). Також пішла вгору вартість євро – 32,85 грн (+12 коп.).
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
1 долар США – 27,73 грн
1 євро – 32,85 грн.
Офіційний курс валют. НБУ
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Долар:
Купівля – 27,55 грн/$ (0 коп.)
Продаж – 27,80 грн/$ (-2 коп.)
Курс долара в банках. Мінфін
Євро:
Купівля – 32,35 грн/€ (0 коп.)
Продаж – 32,90 грн/€ (0 коп.)
Курс євро в банках. Мінфін
Долар:
Купівля – 27,22грн/$
Продаж – 27,31 грн/$
Курс долара в обмінниках. kurs.com.ua
Євро:
Купівля – 32,37 грн/€
Продаж – 32,47 грн/€
Курс євро в обмінниках. kurs.com.ua
Долар:
Купівля – 27,65 грн/$
Продаж – 27,69 грн/$
Курс долара на чорному ринку. Мінфін
Євро:
Купівля – 32,60 грн/€
Продаж – 32,67 грн/€
Курс євро на чорному ринку. Мінфін
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в п'ятницю, 4 вересня, виріс на 4 копійки і встановився на рівні 27,69 грн. А ось вартість євро пішла вниз – до 32,73 грн (-6 коп.).
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