В Україні подорожчали долар і євро: який курс у банках і обмінниках

В Україні подорожчали долар і євро.

Нацбанк України на понеділок, 7 вересня, встановив офіційний курс долара на рівні 27,73 грн (+4 коп.). Також пішла вгору вартість євро – 32,85 грн (+12 коп.).

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Курс НБУ на 7 вересня

1 долар США – 27,73 грн

1 євро – 32,85 грн.

Офіційний курс валют. НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 27,55 грн/$ (0 коп.)

Продаж – 27,80 грн/$ (-2 коп.)

Курс долара в банках. Мінфін

Євро:

Купівля – 32,35 грн/€ (0 коп.)

Продаж – 32,90 грн/€ (0 коп.)

Курс євро в банках. Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,22грн/$

Продаж – 27,31 грн/$

Курс долара в обмінниках. kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 32,37 грн/€

Продаж – 32,47 грн/€

Курс євро в обмінниках. kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,65 грн/$

Продаж – 27,69 грн/$

Курс долара на чорному ринку. Мінфін

Євро:

Купівля – 32,60 грн/€

Продаж – 32,67 грн/€

Курс євро на чорному ринку. Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в п'ятницю, 4 вересня, виріс на 4 копійки і встановився на рівні 27,69 грн. А ось вартість євро пішла вниз – до 32,73 грн (-6 коп.).

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