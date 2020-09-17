В Україні подорожчали долар і євро: скільки коштують у банках і обмінниках

Офіційний курс долара в четвер, 17 вересня, виріс на 6 копійок і встановився на рівні 28,11 грн. Також зросла вартість євро – до 33,38 грн (+4 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 17 вересня

1 долар США – 28,11 грн;

1 євро – 33,38 грн.

Офіційний курс валют. НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

Купівля – 27,94 грн/$ (-3 коп.);

Продаж – 28,22 грн/$ (-1 коп.).

Курс долара в банках. kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 32,78 грн/€ (-12 коп.);

Продаж – 33,38 грн/€ (-8 коп.).

Курс євро в банках. kurs.com.ua

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,01 грн/$;

Продаж – 28,09 грн/$.

Курс долара в обмінниках. kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 32,94 грн/€;

Продаж – 33,05 грн/€.

Курс євро в обмінниках. kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 28,02 грн/$;

Продаж – 28,07 грн/$.

Курс долара на чорному ринку. Мінфін

Євро:

Купівля – 33,03 грн/€;

Продаж – 33,16 грн/€.

Курс євро на чорному ринку. Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в середу, 16 вересня, виріс на 5 копійок і встановився на рівні 28,05 грн. А ось вартість євро піднялася до 33,34 грн (+9 коп.).