В Україні подорожчали долар і євро: курс валют на 17 липня

Ярослав Маркін Mакроекономіка 09:43, 17.07.2020

Офіційний курс долара в п'ятницю, 17 липня, виріс і встановився на рівні27,27 грн (+15 коп.). Довідковий курс євро становить 31,12 грн (+9 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 17 липня

  • 100 доларів США – 2727 грн;

  • 100 євро – 3112 грн.

Курс валют НБУ
НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 27,27 грн/$

  • Продаж – 27,41 грн/$

Курс долара в банках
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 31,07 грн/€

  • Продаж – 31,19 грн/€

Курс євро в банках
Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 27,30 грн/$

  • Продаж – 27,40 грн/$

Курс долара в обмінниках
kurs.com.ua

Євро:

  • Купівля – 31,05 грн/€

  • Продаж – 31,20 грн/€

Курс євро в обмінниках
kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 27,33 грн/$

  • Продаж – 27,40 грн/$

Курс долара на чорному ринку
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 30,90 грн/€

  • Продаж – 31,05 грн/€

Курс євро на чорному ринку
Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс гривні до долара виріс і встановився на рівні 27,11 грн (-3 копійки за добу). Європейська валюта подорожчала на 26 копійок за добу – до 31,03 грн. Таким чином євро злетів до максимальних позначок за рік.

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