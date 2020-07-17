В Україні подорожчали долар і євро: курс валют на 17 липня
Офіційний курс долара в п'ятницю, 17 липня, виріс і встановився на рівні – 27,27 грн (+15 коп.). Довідковий курс євро становить 31,12 грн (+9 коп.).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 17 липня
100 доларів США – 2727 грн;
100 євро – 3112 грн.
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 27,27 грн/$
Продаж – 27,41 грн/$
Євро:
Купівля – 31,07 грн/€
Продаж – 31,19 грн/€
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 27,30 грн/$
Продаж – 27,40 грн/$
Євро:
Купівля – 31,05 грн/€
Продаж – 31,20 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 27,33 грн/$
Продаж – 27,40 грн/$
Євро:
Купівля – 30,90 грн/€
Продаж – 31,05 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс гривні до долара виріс і встановився на рівні 27,11 грн (-3 копійки за добу). Європейська валюта подорожчала на 26 копійок за добу – до 31,03 грн. Таким чином євро злетів до максимальних позначок за рік.