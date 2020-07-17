В Україні подорожчали долар і євро: курс валют на 17 липня

Офіційний курс долара в п'ятницю, 17 липня, виріс і встановився на рівні – 27,27 грн (+15 коп.). Довідковий курс євро становить 31,12 грн (+9 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 17 липня

100 доларів США – 2727 грн;

100 євро – 3112 грн.

Курс валют НБУ НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 27,27 грн/$

Продаж – 27,41 грн/$

Курс долара в банках Мінфін

Євро:

Купівля – 31,07 грн/€

Продаж – 31,19 грн/€

Курс євро в банках Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,30 грн/$

Продаж – 27,40 грн/$

Курс долара в обмінниках kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 31,05 грн/€

Продаж – 31,20 грн/€

Курс євро в обмінниках kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,33 грн/$

Продаж – 27,40 грн/$

Курс долара на чорному ринку Мінфін

Євро:

Купівля – 30,90 грн/€

Продаж – 31,05 грн/€

Курс євро на чорному ринку Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс гривні до долара виріс і встановився на рівні 27,11 грн (-3 копійки за добу). Європейська валюта подорожчала на 26 копійок за добу – до 31,03 грн. Таким чином євро злетів до максимальних позначок за рік.