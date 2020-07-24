В Україні подорожчали долар і євро: курс валют на 24 липня

Ярослав Маркін Mакроекономіка 10:08, 24.07.2020 Оновлено: 11:09, 24.07.2020

Офіційний курс долара в п'ятницю, 24 липня, виріс і встановився на рівні 27,87 грн (+9 коп.). Довідковий курс євро становить 32,23 грн (+4 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 24 липня

  • 100 доларів США – 2787 грн;

  • 100 євро – 3223 грн.

Курс валют в Україні
НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

  • Купівля – 27,72 грн/$

  • Продаж – 28,04 грн/$

Курс валют в Україні
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 31,87 грн/€

  • Продаж – 32,46 грн/€

Курс валют в Україні
Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 27,72 грн/$

  • Продаж – 27,86 грн/$

Курс валют в Україні
kurs.com.ua

Євро:

  • Купівля – 32,20 грн/€

  • Продаж – 32,35 грн/€

Курс валют в Україні
kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 27,75 грн/$

  • Продаж – 27,65 грн/$

Курс валют в Україні
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 31,38 грн/€

  • Продаж – 31,50 грн/€

Курс валют в Україні
Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в четвер, 23 липня, виріс і встановився на рівні 27,77 грн (+11 коп.). Довідковий курс євро становив 32,18 грн (+51 коп.).

Коментувати
Економіка Mакроекономіка

Дивіться також

З ДБР звільнили слідчого, який заявив про відсутність складу злочину у справах Порошенка

На Донбасі повністю припинять стріляти: коли закінчиться війна і що має зробити Україна

Під Києвом розстріляли бізнесмена на очах у 7-річного сина – ЗМІ

В Україні складуть список військових-учасників Революції Гідності. Документ

Полтавський "терорист" звільнив заручника і втік