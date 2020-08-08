В Україні подорожчає долар: з'явився прогноз на середину серпня

Наступного тижня з 10 по 17 серпня курс валют в Україні коливатиметься, а вартість долара виросте і встановиться в межах 27,65 – 27,85 гривень.

Про це OBOZREVATEL заявив керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин. У суботу, 8 серпня, середній курс долара в українських банках: покупка – 27,51 грн/$, продаж – 27,76 грн/$. Офіційний курс НБУ – 27,67 грн/$.

Серед факторів, що негативно впливають на стійкість гривні, він виділив рекордні показники зараження і смертності від COVID-19.

Також, згідно з прогнозом, тиск на гривню продовжують чинити нерезиденти, що закривають свої позиції в гривневих облігаціях. З урахуванням погашення 16 млрд. гривень цього тижня, ймовірно, ліквідність натисне на курс.

"Новина про звинувачення Мін'юстом США Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у виведенні з ПриватБанку коштів і відмиванні їх на території США, так само буде оцінюватися ринком. Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить залишатися в сформованому діапазоні 27,65-27,85 гривень за долар. Попит буде виходити з боку нерезидентів, НБУ спробує стримати коливання на ринку", – сказав Шевчишин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в п'ятницю, 7 серпня, знизився на 2 копійки і встановився на рівні 27,67 грн. Також знизилася вартість євро – до 32,79 грн (-10 коп.).