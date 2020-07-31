В Україні подорожчає долар: з'явився прогноз на початок серпня

Наступного тижня курс валют в Україні коливатиметься, а вартість долара встановиться в межах 27,7-27,9 гривень.

Про це OBOZREVATEL заявив керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин. У п'ятницю, 31 липня, середній курс долара в українських банках: покупка – 27,52 грн/$, продаж – 27,79 грн/$. Офіційний курс НБУ – 27,69 грн/$.

Серед факторів, що сприяють стабілізації курсу, він виділив зазначене з 27 липня різке зниження продажів ОВДП нерезидентами. При цьому, за словами Шевчишина, на ринок продовжує тиснути ліквідність, отримана від погашення гривневих облігацій, а також додержання валюти з боку експортерів.

"На наступному тижні заплановані виплати по облігаціях 16 млрд грн і $140 млн, що також є фактором тиску на ринок. Учасники ринку перебувають в очікуванні новин від НБУ щодо кадрових рішень, що також впливає на настрої ринку. Ймовірно, найближчим часом курс гривні продовжить демонструвати коливання і буде рухатися в діапазоні 27,7-27,9 гривні за долар", – сказав Шевчишин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НБУ в п'ятницю, 31 липня, другий день поспіль залишив без змін офіційний курс долара, але підняв вартість євро на 7 копійок. А ось в обмінниках на цьому тлі валюта почала дорожчати.