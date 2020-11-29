В Україні подорожчає долар: скільки будемо віддавати за валюту через МВФ та бюджету

В Україні на тлі затримки бюджету на 2021 рік, можливого посилення карантину та економічної кризи курс долара може вже в перший тиждень грудня піднятися на 10-15 копійок і досягти позначки в 28,6 грн за долар.

Про те, як і чому змінюватиметься курс, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Долар дорожчатиме, впевнені аналітики

Отримати транш МВФ до кінця року не вдасться, про це відкрито говорять і в Офісі президента, і в Національному банку. Значить, гроші, які планували отримати в кінці 2020-го, у кращому разі прийдуть наступного року.

Аналітики JP Morgan погіршили прогноз економічного спаду в Україні до 4,7% 2020 року за інфляції до кінця року на рівні 4% через зростання кількості захворювань COVID-19.

Крім того, на настрої інвесторів негативно впливають і новини про можливий локдаун (повну заборону на роботу всіх підприємств через карантин). Іноземці бояться погіршення ситуації й намагаються позбутися українських цінних паперів.

Усе це призведе до подорожчання долара в Україні першого ж тижня грудня, розповідають опитані OBOZREVATEL аналітики. "Найближчого тижня ми очікуємо помірного зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку торгуватиметься через тиждень поблизу 28,6 грн. Готівковий долар торгуватиметься по 28,5/28,7 грн", – розповідає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб .

Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики Forex Club додає: ймовірність введення жорсткого карантину дедалі більше тисне на ринок і на настрої імпортерів, які значно знизили активність. "Ймовірно, найближчим часом гривня й далі рухатиметься поблизу досягнутих рівнів зі спробами вийти з діапазону 28,45-28,5 гривень за долар", – прогнозує експерт.

"Заяви МВС щодо 4-тижневого локдауну негативно впливають на настрої інвесторів. Сьогодні нерезиденти можуть вийти з купівлею валюти на міжбанк, що чинитиме тиск на котування. Наступного тижня з курсу долара США проти гривні очікую подальшого зростання до рівня 28,50. Євро до гривні, ймовірно, трохи ослабне – до 33,84", – погоджується аналітик RoboForex Андрій Гойл.

Валюти країн, що розвиваються, зростають у ціні на тлі зниження вартості долара: кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США зросла другий тиждень поспіль, а значить потреба в нових фіскальних стимулах нікуди не зникла. Тим часом гривня й далі знижується, що пов'язано з можливою відсутністю нового траншу від МВФ і проблемами з поповненням українського бюджету. "Доти, доки питання зі співпрацею між Україною та МВФ не буде розв'язано, курс і далі зазнаватиме утиску з боку іноземних інвесторів. Очікуємо курс поблизу 28,50 грн за долар", – упевнений аналітик "Телетрейд" Сергій Родлер.

Курс долара збільшився

Усе залежить від ситуації навколо МВФ

Наступного року знадобиться близько 600 млрд грн на обслуговування й погашення кредитів. Це близько 45% видаткової частини всіх витрат. Це в кілька разів більше, ніж витрати на пенсії, медицину й армію. Фактично вся країна працює на те, щоб виплачувати свої борги.

Старі борги погашаються через нові. Тому без кредиту МВФ Україна не впорається. Співрозмовники OBOZREVATEL у Кабінеті міністрів розповідають: нині є три питання, без розв'язання яких Фонд відмовляється обговорювати конкретні дати:

Антикорупційне законодавство. Конституційний Суд скасував перевірку декларацій, оскільки дійшов висновку, що чинна редакція закону порушує права чиновників і політиків. І поки перевірку не відновлять, МВФ грошей не дасть.

Ситуація навколо Національного банку. Кредитори стурбовані ситуацією всередині НБУ, мовляв, війна в правлінні регулятора, тиск із боку інших гілок влади (передусім Офісу президента) не може позитивно вплинути на фінансову стабільність. І саме в руках Нацбанку перебувають ключі від емісії гривні.

Бюджет на 2021 рік. У Кабінеті міністрів говорять, що нову редакцію бюджету вже узгодили з Фондом. Але цього мало: документ повинні розглянути у Верховній Раді й ухвалити в такому вигляді. А з цим можуть виникнути проблеми.

Найближчим часом гривня плавно девальвуватиме. І якщо ухвалення бюджету затримають, а траншу МВФ не буде, уже найближчим часом українська валюта може досягти психологічної позначки в 29 грн за долар.