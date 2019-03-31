В Україні подорожчає долар: аналітики розповіли, чого чекати

В Україні курс долара в перший тиждень квітня може подолати позначку в 27,3-27,4 грн/$, подорожчавши на 10-20 коп./$.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "На найближчий тиждень ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,2 / 27,4 грн", – прогнозує старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. Станом на 29 березня, згідно з довідковою інформацією НБУ, американська валюта продається за 27,2 грн / $.

З такими оцінками погоджується і фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. Експерт зазначає: значних змін очікувати найближчим часом не варто. Незважаючи на те, що платіжний баланс за останній час погіршився, баланс на валютному ринку вдається утримати.

"Зараз бачимо перевагу попит над пропозицією, як наслідок, поступово курс валюти додає в ціні. Вибори також мають свій вплив. Це період нервозності, настороженості. Думаю, що курс в 27,4 грн / $ на найближчий тиждень найбільш ймовірний варіант", – упевнений Мазуренко.

До речі, аналітик Єгор Комов впевнений: великих провалів на валютному ринку не буде. По-перше, у Національного банку є ресурси для того, щоб розширювати пропозицію і тим самим знижувати курс долара. По-друге, макроекономічна ситуація залишається стабільною, великих перекосів у бік попиту не буде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн / $, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-м долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

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